Feuer an U-Bahnstation: Riesige Rauchwolke über London

Eine große Rauchwolke breitet sich über London aus.

imago images/ZUMA Wire

London. In der britischen Metropole London ist ein großes Feuer ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute rückten aus.

Im Süden von London ist in der Nähe eines Bahnhofs ein großes Feuer ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrleute waren am Montagnachmittag damit beschäftigt, den Brand nahe des Bahnhofs Elephant and Castle zu löschen, wie die London Fire Brigade a