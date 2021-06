Unwetter in Teilen Deutschlands hält Einsatzkräfte auf Trab

Ein Auto steht nach heftigen Unwettern im Wasser auf einer Straße in Aichtal.

Sven Kohls/SDMG/dpa

Stuttgart/Calw/Ludwigshafen/Würzburg. Starkregen und heftige Böen halten in Teilen Deutschlands die Einsatzkräfte im Atem. Autos versinken in den Regenfluten, Keller laufen voll und in Stuttgart muss ein Opernhaus teilweise abgedeckt werden.

Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Hunderte Einsatzkräfte haben wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands die Ärmel hochgekrempelt.Alleine in Stuttgart habe die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge vom Abend bis in die frühen Morgens