Dutzende Festnahmen nach illegalem Rave in England

Die Polizei löste einen illegalen Rave im englischen Steyning auf.

John O'sullivan/PA Media/dpa

Steyning. Am letzten Wochende gab es in vielen Städten illegale Partys. In Südengland kam es zur völligen Missachtung der Corona-Regeln.