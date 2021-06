Angreifer verletzt Menschen in Erfurt – wohl erneute Messerattacke

An einer Straßenbahn-Haltestelle in Erfurt wurden am Montag zwei Menschen angegriffen, die Polizei hatte den Bereich abgesperrt.

Jörn Martens/dpa

Erfurt. Am Montag hat ein Angreifer in Erfurt zwei Menschen verletzt. Der Täter ist auf der Flucht – die Opfer hat er nach Polizeiangaben mit einem Messer attackiert.

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in Erfurt zwei Männer laut Polizei-Angaben mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Opfer sind 45 und 6