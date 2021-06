In Wien ist eine Teenagerin tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Wien. Österreich ist erschüttert über einen mutmaßlichen Mord: Ein 13-jähriges Mädchen in Wien wurde erstickt und auf einer Grünfläche abgelegt.

Die österreichische Polizei hat nach dem gewaltsamen Tod eines 13-jährigen Mädchens in Wien Ermittlungen eingeleitet. Die Tote wurde am Sonntag von ihren Eltern identifiziert, wie ein Polizeisprecher in Wien mitteilte. Am Samstagmorgen