Polizei löst erneut Feiern in vielen Städten auf

Flaschen liegen im Volkspark Hasenheide auf dem Boden, nachdem die Polizei im Sommer 2020 eine Menschenansammlung aufgelöst hat.

Christoph Soeder/dpa

Hamburg. Vielerorts in Deutschland räumt die Polizei am Wochenende wieder Parks und Plätze, wo sich teilweise mehrere Tausend Feiernde versammelt hatten. Nicht immer verläuft das friedlich.

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in zahlreichen deutschen Städten Feiern aufgelöst. In Berlin-Neukölln räumte sie weite Teile des Volksparks Hasenheide, weil Tausende Menschen dort feierten. Es habe nachts drei größere Bereiche voll