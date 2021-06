Mann will sechsjährigen Sohn aus Fluss retten – und stirbt

Erneut ist es in Deutschland zu einem tödlichen Badeunfall gekommen.

Zeitlarn. Ein tragisches Unglück hat sich in Zeitlarn in der Oberpfalz ereignet. Ein Mann wollte seinen Sohn aus einem Fluss retten und ist beim Versuch gestorben.

Nach einem Badeunfall in der Oberpfalz ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Zuvor war der sechs Jahre alte Sohn des Mannes beim Spielen in den Fluss Regen gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vater und zwei weitere Bekannt