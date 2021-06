Feuer erschwert Suche nach Vermissten in Florida

Such- und Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern im dem teilweise eingestürzten zwölfstöckigen Gebäude.

Gerald Herbert/AP/dpa

Miami. Wettlauf gegen die Zeit: Seit mehreren Tagen suchen Rettungskräfte nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses in Florida rund um die Uhr nach Verschütteten. Ihre Bemühungen werden nun deutlich behindert.

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten.Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte am Samstag an der Unglücksstelle in Surfsi