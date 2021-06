Erneut tödliches Bootsunglück auf See in Norditalien

Ein Feuerwehrmann steht neben einem Motorboot, das in das Unglück verwickelt war.

Vigilii Del Fuoco/dpa

Lenno. Tragisches Unglück auf dem Comer See mit einem Toten. Zwei Motorboote sind zusammengestoßen.

Knapp eine Woche nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee ist es auch auf dem norditalienischen Comer See zu einem Unglück mit einem Todesopfer gekommen. Die Feuerwehr bestätigte den Unfall am Freitagabend in der Kommune Lenno am Wes