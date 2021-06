Eine Regenfront zieht vom Elsass kommend auf die deutsche Grenze zu. Sommergewitter sorgen derzeit für häufige Regenfälle in Südbaden, über dem Schwarzwald und dem Elsass.

Philipp von Ditfurth/dpa

Offenbach am Main. Es bleibt ein Sommerbeginn der Extreme: Nach viel Hitze folgen nun auch in der nächsten Woche in Deutschland Unwetter und Gewitter. Besonders ab Montag könnte es unwetterartige Entwicklungen geben.

Deutschland steht eine weitere Woche mit kräftigen Gewittern und Unwettern bevor. Bereits am Sonntag türmen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über den Alpen, dem Schwarzwald und dem Niederrhein wieder mächtige Quellwolken