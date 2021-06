CSD-Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern in Berlin

Mehrere Demonstrationen wollen durch Berlin in Richtung Alexanderplatz ziehen.

Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Unter dem Motto „CSD Berlin Pride“ sind in der Hauptstadt drei Protestzüge gestartet. Die Aktion soll eine Alternative zum klassischen Berliner CSD sein.

Tausende Menschen haben zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin für Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten demonstriert. Sie liefen am Samstagmittag in drei Protestzügen Richtung Alexanderplatz.Viele T