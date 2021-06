Grund für Messerangriff in Würzburg unklar

Mit Blumen und Kerzen wird der Opfer von Würzburg gedacht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Würzburg. Ein Kaufhaus, eine Bank, mitten auf der Straße: Mitten in Würzburg sticht ein Mann auf ihm unbekannte Menschen ein. War es ein islamistischer Anschlag? Oder war der Mann geistig verwirrt?

Die Frage nach dem Motiv für die tödliche Messerattacke eines Mannes in Würzburg steht am Tag danach im Mittelpunkt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete die Bluttat am Samstag als Amoklauf. Landesinnenminister Joachim H