1,5 Meter langer Wels verschluckt sich an Schildkröte - beide tot

Ein Wels mit einer Rotwangenschildkröte im Maul.

Mathias Siebner/dpa

Göttingen. Angler und Paddler haben einen fast 1,50 Meter langen Wels aus dem Wasser gezogen. Der Fisch hatte sich an seiner Beute verschluckt. Für beide ging es nicht gut aus.

Paddler und Angler haben am Göttinger Kiessee einen knapp 1,50 Meter großen Wels an Land gezogen, der sich an einer Schildkröte verschluckt hat. Das gepanzerte Tier ragte zum Teil noch aus dem Maul des Raubfisches, der zunächst zwar noch le