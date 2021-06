So groß ist die Tornado-Gefahr in Norddeutschland

In Tschechien wütete am Donnerstag ein Tornado und hinterließ schwere Verwüstungen.

imago images/Sitar Marek

Hamburg . Im Südosten Tschechiens richtete ein Tornado schwere Verwüstungen an. In Deutschland gibt es auch immer wieder mal schwere Wirbelstürme. Auch Norddeutschland ist betroffen.

Mehr als 200 Menschen wurden am Donnerstag in Tschechien durch einen Tornado verletzt, mindestens vier Personen verloren dabei ihr Leben. In mehreren Dörfern wurden zudem Dächer abgedeckt, Fensterscheiben zerstört und zahlreiche Bäume entwu