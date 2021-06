Eine Aschewolke ist über dem Vulkan Merapi zu sehen. Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ist wieder ausgebrochen und hat eine einen Kilometer hohe Aschewolke in die Luft geschleudert.

Slamet Riyadi/AP/dpa

Jakarta. Er ist Indonesiens aktivster Vulkan - und kommt nicht zur Ruhe. Nun spuckt Merapi erneut einen Strom aus heißer Asche und Gasen Kilometer weit hinab.

Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ist wieder ausgebrochen und hat eine einen Kilometer hohe Aschewolke in die Luft geschleudert. Am Südosthang ging am Freitag eine glühende Lawine ab. Der so genannte pyroklastische Strom -