München wehrt sich gegen Oktoberfest-Kopie in Dubai

München geht vor Gericht gegen die Veranstalter eines geplanten „Oktoberfests“ in Dubai vor.

Felix Hörhager/dpa

München. Das Münchner Oktoberfest fällt aus, doch in Dubai soll eine gleichnamige Veranstaltung stattfinden. Die Stadt München stört sich an der Werbung dafür und will ein Verbot durchsetzen.

Die Stadt München geht vor Gericht gegen die Veranstalter eines geplanten „Oktoberfests“ in Dubai vor. Ab diesem Freitag verhandelt das Landgericht München I über eine einstweilige Verfügung der bayerischen Landeshauptstadt, wie eine Sprech