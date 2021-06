Ein Blitzeinschlag entzündete den Horst einer Storchenfamilie. Die Feuerwehr rettete die Tiere.

Polizeipräsidium Offenburg

Rastatt. Am frühen Mittwochmorgen brannte in Rastatt ein Storchennest. Einsatzkräften gelang die Rettung der Vögel.

Ein Unwetter hat in Rastatt in Baden-Württemberg beinahe für eine Tiertragödie gesorgt. Gegen 5 Uhr am Mittwoch wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Storchennest brannte – während zwei noch flugunfähige Küken drinsaßen.Wie die Poliz