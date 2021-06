Wie Otto Waalkes plötzlich in einem „Wasserbett“ aufwachte

Otto Waalkes lebte in den 70-er Jahren in einer WG mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen.

Jonas Walzberg/dpa

Berlin. Chaos-WG: In den 70-er Jahren teilten sich Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Otto Waalkes eine Wohnung. Die Geschichten aus der Zeit „sollten endlich mal verfilmt werden“, sagt Waalkes.

Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Otto Waalkes lebten in den 70-er Jahren in einer WG - und Otto könnte sich vorstellen, die Erlebnisse dort irgendwann zu verfilmen. „Das war die Villa Kunterbunt in Hamburg. Udo hat noch um vie