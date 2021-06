Das Landgericht Göttingen verurteilte den Angeklagten zu über sechs Jahren Haft.

Swen Pförtner/dpa/Pool/dpa

Göttingen. Als „widerlich“ und „erschütternd“ bezeichnet der Richter das, was ein Missbrauchs-Prozess in Göttingen zutage bringt. Am Ende stehen eine Haftstrafe und eine „bittere Erkenntnis“.

Im Göttinger Missbrauchs-Prozess gegen einen Bekannten eines Lügde-Täters ist der Angeklagte zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.Der 50-Jährige sei unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes schuldig,