Kein Alkohol für gebärfähige Frauen? Kritik an WHO-Entwurf

In einem Entwurf zur Bekämpfung des weltweiten Alkoholmissbrauchs nimmt die WHO Frauen im gebärfähigen Alter in den Fokus.

Genf/Berlin. Sollten Frauen im gebärfähigen Alter auf Alkohol verzichten? Ein aktueller Entwurf der WHO stiftet Verwirrung und löst Empörung aus. Die Organisation will nun klarstellen, was genau gemeint ist.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen Entwurf zum Alkohol-Aktionsplan für die Jahre 2022 bis 2030 veröffentlicht und damit für empörte Reaktionen gesorgt. Der Grund: In dem Plan zur Bekämpfung des weltweiten Alkoholmissb