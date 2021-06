Bumble-Chefin Whitney Wolfe Herd.

imago images / UPI Photo

Osnabrück. Die Dating-App Bumble blickt auf ein geschäftiges Jahr zurück. Damit sich die Mitarbeiter davon erholen können und um Burnout und Stress am Arbeitsplatz zu bekämpfen, geht das US-Unternehmen nun einen ungewöhnlichen Weg.

Die Dating-App Bumble will Burnout und Stress am Arbeitsplatz bekämpfen und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg: Das US-Unternehmen schließt weltweit seine Büros und schickt alle 700 Mitarbeitern für eine Woche in den bezahlten Urlaub. Sie