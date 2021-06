Online-Tickets fürs Schwimmbad - öfter Reibereien am Freibad

Menschen stehen bei warmem Wetter in einer Schlange vor dem Eingang zum Olympiabad in Berlin.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. An heißen Tagen werden Freibäder zu Hotspots. Doch in der Pandemie wird der Zutritt meist über Online-Tickets geregelt. Mancherorts wird es deshalb hitzig. Die Bäder setzen auf mehr Sicherheitsdienste.

Auch im zweiten Corona-Sommer sind die Plätze in den Freibädern pandemiebedingt begrenzt - bei hochsommerlichem Wetter kann das für Unmut und Gedrängel sorgen. So steigt etwa manchen Badegästen in der Hauptstadt die Hitze zu Kopf. Die Berli