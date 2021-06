Football-Profi Carl Nassib hat als aktiver Football-Profi aus der NFL hat Carl Nassib seine Homosexualität öffentlich gemacht.

John Bazemore/dpa

Las Vegas. Die NFL ist die beliebteste Profi-Liga in den USA. Spieler dort gelten als Sinnbild für Stärke und Männlichkeit. Nun hat der erste aktive Footballer seine Homosexualität öffentlich gemacht – so reagiert die Sportwelt.

Der Football-Profi Carl Nassib hat in einem vielbeachteten Schritt als erster aktiver NFL-Spieler seine Homosexualität öffentlich gemacht. "Was geht, Leute", sagte der Defensive End der Las Vegas Raiders in einem am Montag (Ortszeit) auf In