Anis Mohamed Youssef Ferchichi, bekannt als Rapper Bushido, zu Beginn eines Prozesses gegen den Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie in einem Gerichtssaal des Landgerichts.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/Pool/dpa

Berlin. Sie gilt als starke Frau an der Seite von Bushido. Wie sieht die Zeugin Anna-Maria Ferchichi das frühere Verhältnis ihres Mannes zu seinem damaligen Geschäftspartner? Eines ist klar: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.

Im blau-weißen, langen Sommerkleid kommt die Ehefrau von Rapper Bushido in den altehrwürdigen Saal 500 des Berliner Landgerichts. Was die Zeugin Anna-Maria Ferchichi in dem Strafprozess gegen den angeklagten Clanchef Arafat A.-Ch. berichtet