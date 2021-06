Ein Taucher der Feuerwehr sucht nach den zwei vermissten Mädchen.

Roberto Pfeil/dpa

Duisburg. Sie wollten im Rhein baden und wurden von dem Fluss mitgerissen. Jetzt könnten sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.

Zwei Leichen sind am Wochenende im Rhein in den Niederlanden entdeckt worden. Ob es sich dabei um die 13 und 14 Jahre alten Mädchen handelt, die nach dem Baden bei Duisburg vermisst wurden, war zunächst unklar.Die Leichen wurden an untersch