Auch wenn er idyllisch anmutet: Baden im Rhein kann tödlich enden. Rettungskräfte zogen zwei ertrunkene Jugendliche aus dem Wasser.

dpa/Roberto Pfeil

Duisburg. Die zwei vermissten Mädchen aus Duisburg sind offenbar im Rhein ertrunken. Ihre Eltern erkannten die Gegenstände an den zwei gefundenen Leichen.

Zwei Duisburger Familien bangten tagelang. Nun gilt es als sicher: Ihre zwei Mädchen (13 und 14), die seit einem Badeunfall am vergangenen Mittwoch vermisst wurden sind nicht mehr am Leben. Wie ein Polizeisprecher am Montagabend dem Re