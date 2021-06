In Kalifornien erhielt eine Krankenschwester 50.000 Dollar, weil sie sich gegen Corona impfen ließ.

dpa/Paul Kitagaki Jr.

Washington. US-Bundesstaaten werben mit Mega-Anreizen für COVID 19-Schutz - doch der große Zuspruch bleibt aus.

Der Bundesstaat West Virginia verloste Jagdflinten. In Connecticut und New Jersey gab es Freibier. Und zehn glückliche Kalifornier erhielten am 15. Juni jeweils 1,5 Millionen US-Dollar in einer Lotterie. Die Teilnahmevoraussetzungen waren ü