Tote und Vermisste nach Badeunfällen an Seen und Flüssen

In der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) suchen Einsatzkräfte nach einem siebenjährigen Mädchen, das dort baden gegangen war.

Jonas Walzberg/dpa

Duisburg. Die hohen Temperaturen ziehen die Menschen ans Wasser. Am Wochenende kommt es dabei aber erneut zu Badeunfällen. An Rhein und Elbe werden mehrere Mädchen vermisst.

Auch am Wochenende ist es zu tödlichen Badeunfällen an Baggerseen und Flussufern gekommen. In Mannheim etwa ertrank ein acht Jahre altes Mädchen. Ein Rettungstaucher fand das Kind am späten Samstagabend unter der Wasseroberfläche eines Sees