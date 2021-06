Queen zeigt sich lächelnd beim Pferderennen in Ascot

Die britische Königin Elizabeth II. nimmt am fünften Tag des Royal Ascot auf dem Ascot Racecourse teil.

David Davies/PA Wire/dpa

Ascot. Das Pferderennen in Ascot findet wieder mit 12.000 Gästen statt - wegen Corona unter strengen Auflagen. Auch die Queen zeigt sich wieder strahlend - in mintgrünem Outfit.

Die britische Königin hat am Samstag erstmals seit zwei Jahren wieder das Pferderennen in Ascot besucht. Queen Elizabeth II. zeigte ein strahlendes Lächeln, als sie am Nachmittag unter dem Applaus der Besucher im mintgrünen Outfit und passe