Ein Husky schüttelt sich nach einem Bad in einem Park in Hanau.

Sebastian Gollnow/dpa

Offenbach am Main. Am Freitag hat der Sommer für Höchsttemperaturen über 36 Grad gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst geht auch für den Samstag von Hitze in großen Teilen des Landes aus - hinzu kommen Unwetter.

Starke bis extreme Wärmebelastung und eine erhöhte Waldbrandgefahr sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) dieser Tage für große Teile Deutschlands. Zudem müssen sich die Menschen auf Unwetter einstellen, wie der DWD mit Sitz in Offenbach am