Behelmte Polizisten stehen am Rande der Stadtpark-Wiese und werden von einem Lichtmast angestrahlt. Die Polizei hat eine Party mit rund 3000 Menschen im Hamburger Stadtpark aufgelöst.

Offenbach am Main. Mit Tageshöchstemperaturen von bis zu 36,2 Grad zeigt sich der Sommer in Deutschland. Gleichzeitig führt das Wetter zu Badeunfällen am Tag und ausufernden Partys sowie starken Unwettern in der Nacht.

Mit Tageshöchsttemperaturen von jeweils 36,2 Grad waren Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt und Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg die bundesweit heißesten Orte. Nach Sachsen-Anhalt ging auch Platz drei: In Seehausen in der Altmark