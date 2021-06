Grausamer Mord in Griechenland: Fitnessarmband überführt Täter

Griechenland: Ein 33-Jähriger ist durch das Fitnessarmband seines Opfers als Mörder überführt worden.

imago images/ZUMA Wire

Athen. In Griechenland hat ein 33-Jähriger seine Ehefrau erstickt. Als mutmaßliches Opfer hatte er nach der Tat noch Interviews gegeben. Schließlich überführte die Polizei ihn durch Daten auf einem Fitnessarmband als Mörder.

Wende in einem grausamen Kriminalfall: Ein 33 Jahre alter Grieche hat gestanden, seine 20 Jahre alte Frau im Beisein des gemeinsamen Babys erstickt zu haben. Das bestätigte am Donnerstagabend die griechische Polizei per Tweet. Überführt wur