Schafe als Rasenmäher an Ruhrgebietsautobahn

Schafe sollen als „natürliche Rasenmäher“ den Bewuchs in den Autobahnentwässerungsanlagen kurz halten.

Roland Weihrauch/dpa

Dortmund. An der A40 im Ruhrgebiet setzt die Autobahngesellschaft ab sofort höchst umweltfreundliche Rasenmäher ein: Schafe. An Entwässerungsanlagen sollen die Tiere die Grasnabe in Schach halten.

Als natürliche Rasenmäher kommen Schafe neuerdings auch in der Nähe des Ruhrschnellwegs A40 zum Einsatz.In einem Pilotprojekt an drei A40-Anschlussstellen in Dortmund und Bochum sorgen Herden aus 23, 25 und 40 Schafen seit dieser Woche dafü