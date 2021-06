Die Polizei gestern am Tatort in Espelkamp.

Moritz Frankenberg/dpa

Espelkamp. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen, der am Donnerstag zwei Menschen erschossen haben soll. Die Leichen werden jetzt gerichtsmedizinisch untersucht.

Nach tödlichen Schüssen auf eine Frau und einen Mann in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Obduktion der Leichen begonnen. Das sagte die Bielefelder Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der am Donnerstag rund sechs Stunden nach d