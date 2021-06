„Wer nach London fährt, muss zwei Wochen in Quarantäne, wenn er nach Deutschland kommen möchte“, so Helge Braun.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Eine EM in zwölf Ländern, eine Pandemie auf dem Rückzug - und ein Kanzleramtschef, der vor Reisen in warnt. „Man sollte nicht in Virusvariantengebiete reisen“, so Braun.

Kanzleramtschef Helge Braun rät den deutschen Fußball-Fans von einer Reise zu den entscheidenden EM-Spielen ab.„Meine große Sorge ist die sich ausbreitende Delta-Variante in Großbritannien - und London ist ein Austragungsort. Man sollte nic