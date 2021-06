Curevac: Wirksamkeit des Impfstoffs zu Unrecht in Kritik

Der Curevac-Chef sieht die Wirksamkeit des Impfstoffs zu Unrecht in der Kritik.

Bernd Weißbrod/dpa

Tübingen. Der Curevac-Vorstandsvorsitzenden Franz-Werner Haas wehrt sich gegen Kritik zur vorläufig geringen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs.

Die vorläufig geringe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Curevac steht nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden Franz-Werner Haas zu Unrecht in der Kritik. Kein anderes Vakzin sei an so vielen Virusvarianten getestet worden, sagte Haas im