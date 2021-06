Ausflügler genießen das warme Wetter am Brombachsee in Bayern. Am Donnerstag wurde in Deutschland eine Spitzentemperatur von 35,5 Grad gemessen.

Daniel Karmann/dpa

Pfullingen. Weite Teile des Landes ächzen schon unter der Hitze: Bis zu 37 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst für den Osten Deutschlands voraus. Richtung Wochenende könnten teils heftige Gewitter aufziehen.

Die Hitzewelle sorgt für Spitzentemperaturen in Deutschland. Am Morgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für fast ganz Deutschland vor verbreitet starker Wärmebelastung, lediglich an schmalen Küstenstreifen und im Voralpenland sollte e