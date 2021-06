Die Coronavirus-Mutation B.1.617 – genannt Delta – macht sich zunehmend in Deutschland breit.

imago images/CHROMORANGE

Berlin. Die ansteckendere Virus-Variante Alpha hat die Eindämmung der Pandemie im Winter erschwert. Droht mit der neuen Variante Delta bald eine vierte Welle? Der Anteil der Mutation hat in Deutschland zuletzt stark zugenommen.

Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Mit 6,2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter