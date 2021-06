Die aufgehende Sonne in der Leinemasch in der Region Hannover. Der Deutsche Wetterdienst DWD sagt für die nächsten Tage eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 37 Grad voraus.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Die erste Hitzewelle 2021 steht vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst erwartet mehrere Tage hochsommerliche Temperaturen - bis zu 37 Grad. Auch die Nächte werden mit Werten um die 20 Grad warm.

Früher als im vergangenen Jahr bricht die erste Hitzewelle über Deutschland herein. „Am Donnerstag geht es in die Vollen. Da wird es nur noch wenige Flecken geben, an denen keine 30 Grad erreicht werden“, kündigte der Meteorologe Jens Hoffm