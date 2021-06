Junge Menschen in der Pandemie müde, aber zuversichtlich

Am belastendsten empfanden fast drei Viertel der jungen Menschen das fehlende öffentliche und soziale Leben (Symbolbild).

María José López/EUROPA PRESS/dpa

Hannover. Glücklicherweise verläuft eine Corona-Infektion bei jungen Menschen zumeist harmlos - trotzdem belastet die Pandemie das Leben dieser Generation merklich.

Trotz aller Belastungen in der Pandemie und der verbreiteten Corona-Müdigkeit blicken fast zwei Drittel der jungen Menschen in Europa optimistisch in die Zukunft.Die aktuelle Gefühlslage beschrieb allerdings jeder zweite Befragte eher als n