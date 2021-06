Zu schnell, am Handy: Mord wegen rücksichtloser Fahrweise?

Der Angeklagte und sein Anwalt (l) sitzen im Gerichtssaal des Landgerichts Saarbrücken.

Oliver Dietze/dpa

Saarwellingen. Ein Mann fährt in hohem Tempo einem Auto auf, in dem Mutter und Tochter sitzen. Beide werden tödlich verletzt. Zuvor soll der Fahrer auf Whatsapp gewesen sein. Jetzt beginnt der Prozess - wegen Mordes.

Mit mindestens Tempo 130 soll er in der Nähe von Saarbrücken ungebremst auf ein Auto gerast sein: Dabei wurden eine Mutter und deren Tochter, die in dem Wagen saßen, tödlich verletzt.Fast vier Jahre nach dem Unfall in Saarwellingen muss sic