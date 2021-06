US-Schauspielerin Lisa Banes ist bei einem Verkehrsunfall in New York gestorben.

dpa/Victoria Will

New York. Die US-Schauspielerin Lisa Banes ist im Alter von 65 Jahren in New York gestorben – rund zehn Tage, nachdem sie bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht angefahren worden war.

Die Schauspielerin, die unter anderem 2014 eine Rolle in dem Film "Gone Girl - Das perfekte Opfer" hatte, sei in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, berichteten zahlreiche US-Medien am Dienstag unter Berufung auf ihren Manager.Von