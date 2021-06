Kühle Erfrischung? In den kommenden Tagen gern gesehen.

Sebastian Gollnow/dpa

Offenbach am Main. Das Frühjahr war eher kühl, kurz vorm Start des Sommers wird es aber richtig heiß. Gleichzeitig steigt die Unwettergefahr.

Die erste Hitzewelle des Sommers steht in Deutschland bereits Mitte Juni vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte am Dienstag für die nächsten Tage Temperaturen von bis zu 37 Grad an.Auch die Nächte werden mit Wert