Der Markt rund um den Camper-Ausbau boomt durch Corona enorm.

Dennis Sawadsky

Hamburg. In der Corona-Pandemie sind Camper und Wohnmobile gefragter denn je. Wer seinen Bulli oder Sprinter ausbauen lassen will, hat die Qual der Wahl. Ausbauer freuen sich über die Auftragslage, blicken aber auch sorgenvoll in die Zukunft.

Im Westerweg direkt hinter dem Musical König der Löwen im Hamburger Hafen stehen die VW-Busse Schlange. Die Sonne scheint und es herrscht geschäftiges Treiben in dem alten Ziegelsteingebäude, an dessen Frontseite mit großen Lettern aus Birk