Der Pekinese Wasabi bei der Preisverleihung nach der Westminster Kennel Club Hundeshow.

Kathy Willens/AP/dpa

Tarrytown. Diec Konkurrenz war riesig: Der Pekinese Wasabi“ setzte sich bei der Westminster-Hundeshow gegen knapp 2500 Mitbewerber durch.

Ein Pekinese namens „Wasabi“ hat die 145. Westminster-Hundeshow im US-Bundesstaat New York gewonnen. Der drei Jahre alte Rüde belegte am Sonntag (Ortszeit) den ersten Platz in der Königskategorie „Best in Show“, wie der Westminster Kennel C