Deshalb bekommt "The Masked Singer" einen neuen Sendeplatz

In der jüngsten Staffel von "The Masked Singer" trat unter anderem ein Promi in einem Flamingo-Kostüm an.

dpa/Willi Weber

Unterföhring. Die Sendung "The Masked Singer" ist ein wahrer Quoten-Hit für ProSieben. Nun will der Sender einen weiteren Schritt gehen und gibt der Musikshow einen besonderen Sendeplatz.

ProSieben macht seinen Quotenhit "The Masked Singer" bei der nächsten Staffel zur Samstagabend-Show. Das sei allerdings als einmalige Aktion für die sechs Folgen im Herbst dieses Jahres geplant, teilte der Sender am Montag in Unterföh