Die angeklagte Mutter (m.) zwischen ihren Anwälten Felix Menke (l) und Thomas Seifert (r) im Gerichtssaal.

Oliver Berg/dpa

Wuppertal. Im September 2020 starben fünf Kleinkinder in einer Wohnung in Wuppertal. Dringend tatverdächtig ist die 28-jährige Mutter.

Beim Beginn des Prozesses wegen Mordes an fünf kleinen Kindern in Solingen (NRW) hat sich die angeklagte Mutter der Kinder am Wuppertaler Landgericht in Schweigen gehüllt. Sie werde weder zur Sache, noch zu ihrer Person aussagen, teilten ih