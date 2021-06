Explosion in Markthalle tötet zwölf Menschen in China

Rettungskräfte am Ort der Gasexplosion in der Gemeinde Yanhu im Bezirk Zhangwan in der Stadt Shiyan.

Peking. Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Bei einer Gasexplosion in einer gut besuchten Markthalle in China gab es viele Todesopfer und Verletzte.

Bei einer Gasexplosion in einer Markthalle in der zentralchinesischen Provinz Hubei sind staatlichen Medien zufolge am Sonntag zwölf Menschen getötet und 138 verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 6.30 Uhr (Ortszeit) in der Stadt Shiy