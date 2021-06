Warum verzögert sich die Ernte der Süßkirschen?

imago images/Martin Wagner

Osnabrück. Durch den zu kalten April und Mai haben sich die Kirschen verspätet. Noch sind die meisten Süßkirschen nicht reif. Wann ist es soweit?

Das beliebte Steinobst wird in den Sommermonaten erntereif. Die Erntesaison der Süßkirschen unterscheidet sich dabei vom Erntezeitraum der Sauerkirschen. So sind die ersten Süßkirschen eigentlich Anfang Juni erntereif – nicht so in die