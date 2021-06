Mohnblumen in einem Getreidefeld in der Wetterau. In der nächsten Woche wird es warm.

Boris Roessler/dpa

Offenbach am Main. Temperaturen von bis zu 35 Grad und Tropennächte - in den nächsten Tagen soll es richtig sommerlich werden.

Nach einem leichten Temperaturrückgang startet der Sommer in der kommenden Woche wieder richtig durch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet von Mittwoch an Höchsttemperaturen von mehr als 35 Grad. Selbst nachts sinken die Werte in den B